На Украине отметили ненадлежащее состояние бомбоубежищ

Власти Украины отметили ненадлежащее состояние половины бомбоубежищ

Замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко в эфире телеканала «Рада» отметил, что около половины бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии.

«Можно констатировать, что страна в целом обеспечена убежищами лишь на 50 процентов», — заявил он.

По словам политика, нормально функционируют примерно только 60 тысяч таких объектов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что все бомбоубежища страны получили статус стратегических объектов. Таким образом правительство Украины исполнило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

1 июня президент Украины Михаил Зеленский отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил он. На следующий день политик распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. В результате только в Киеве признали негодными почти тысячу защитных сооружений.