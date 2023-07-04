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17:28, 4 июля 2023Бывший СССР

В Киеве признали непригодными почти тысячу бомбоубежищ

КГВА: почти тысяча бомбоубежищ в Киеве была сняла с учета из-за непригодности

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

По решению комиссии почти тысяча бомбоубежищ в Киеве была снята с учета из-за непригодности. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

Городские власти призвали предпринимателей предоставить имеющиеся подземные площади, среди них паркинги и хозяйственные помещения, для использования в качестве укрытий.

Указанные места в дальнейшем будут нанесены на карту в случае положительного решения. К ним обеспечат круглосуточный доступ, и оборудуют их «только самым необходимым» — местами для сидения, средствами пожаротушения, аптечками и питьевой водой.

Ранее стало известно, что бомбоубежища в столице Украины оборудуют электронными замками. Их можно будет открыть автоматически при тревоге, с помощью ключа, специального пин-кода или через связь с диспетчером.

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    Алевтина Запольская
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