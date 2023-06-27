Бомбоубежища в Киеве начали оснащать электрическими замками

В КГВА сообщили об оснащении бомбоубежищ в Киеве электрическими замками

В Киеве бомбоубежища начали оснащать электрическими замками с четырьмя режима доступа. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

«Новейшая электронная система доступа к укрытиям уже прошла тестирование и готовится к вводу в эксплуатацию. Первое, опытное такое устройство установлено в одном из сооружений гражданской защиты в Дарницком районе столицы», — говорится в сообщении.

Электронные замки имеют четыре варианта открытия: автоматическое при воздушной тревоге, ключом наподобие домофонного, через связь с диспетчером или пин-код, генерируемый в Telegram-боте.

В КГВА также сообщили, что при отключении электричества в городе система может питаться собственным резервным аккумулятором, а выход из убежища осуществляется бесконтактно, через сенсорную кнопку.

Городская администрация уточнила, что производство и установка электрических замков требует времени и финансирования, но обещает постепенно увеличивать количество таких систем открытия дверей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые перестановки после проверки бомбоубежищ в столице страны. Он описал результаты неутешительными и назвал «особенно циничной и позорной» ситуацию в городах, получающих значительные финансовые ресурсы.