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16:42, 19 августа 2023Бывший СССР

Все бомбоубежища на Украине получили статус стратегических объектов

Премьер Шмыгаль: бомбоубежища Украины получили статус стратегических объектов

Фото: Alex Babenko / Reuters

Все бомбоубежища Украины получили статус стратегических объектов. Об этом объявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram.

Таким образом правительство Украины исполнило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Все построенные укрытия, противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения будут обязательно браться на учет», — написал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что на время военного положения ускорят производство защитных сооружений. В свою очередь, местные власти должны будут разработать планы их размещения. Кроме того, проверки бомбоубежищ станут регулярными.

1 июня президент Украины Михаил Зеленский отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил он. На следующий день политик распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. В результате только в Киеве признали негодными почти тысячу защитных сооружений.

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    Константин Лысяков
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