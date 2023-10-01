На Украине сообщили о сильном взрыве и пожаре в Киеве

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о сильном взрыве и пожаре в Киеве

В Киеве произошел сильный взрыв и пожар, об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Возгорание произошло на Лесном массиве. Причины не уточняются.

При этом тревога в столице и Киевской области не объявлялась, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее взрыв произошел в Одессе, сообщалось о работе ПВО в регионе.

В субботу, 30 сентября, произошел взрыв в Днепропетровской области. Помимо этого, стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожья. Незадолго до этого также сообщали о взрывах в районе порта Южный в Одесской области и в Винницкой области.