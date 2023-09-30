На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы, об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как уточняет «Зеркало недели», в Одесской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушные силы предупредили об угрозе атаки беспилотников в Николаевской и Одесской областях.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих двух регионах, а также в Днепропетровской и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Ранее в субботу, 30 сентября, произошел взрыв в Днепропетровской области. Помимо этого, стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожья. Незадолго до этого также сообщали о взрывах в районе порта Южный в Одесской области и в Винницкой области.