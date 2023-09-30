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11:02, 30 сентября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области произошел взрыв

«Зеркало недели»: в Днепропетровской области произошел взрыв

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Утром в субботу, 30 сентября, произошел взрыв в Днепропетровской области. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram.

В настоящее время подробностей инцидента не приводится. При этом местных жителей уже призвали оставаться в укрытии. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе и еще четырех областях объявлена тревога.

Ранее стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожья. Незадолго до этого также сообщали о взрывах в районе порта Южный в Одесской области и в Винницкой области.

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