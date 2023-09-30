Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Зеркало недели: в подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 8:50 по местному времени (совпадает с мск) и далее она распространилась на половину регионов страны.

Ранее стало известно о взрывах в районе порта Южный в Одесской области, а также в Винницкой области.

