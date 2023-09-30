В Винницкой области Украины произошел взрыв, объявлена воздушная тревога

В Винницкой области произошел взрыв, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Винницкой области раздался звук взрыва», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

28 сентября в Киеве прозвучал взрыв. Воздушная тревога в тот момент в украинской столице не объявлялась. Позднее в городских Telegram-каналах появилась информация, что взрыв «угрозы не представляет».

27 сентября замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко отметил, что около половины бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии.