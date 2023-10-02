Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:29, 2 октября 2023Из жизни

Кит сбил и перевернул судно с двумя мужчинами на борту

В Австралии кит перевернул судно с двумя мужчинами на борту

Фото: Mike Doherty / Unsplash

В Австралии двое мужчин оказались в воде после того, как их судно сбил кит. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчины плыли на моторной лодке у мыса Кейп-Бэнкс, штат Новый Южный Уэльс, когда их судно перевернул кит. Через 45 минут после произошедшего лодку без пассажиров на борту обнаружили и вызвали службу спасения.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили мужчин из воды. Один из пострадавших, 61-летний мужчина, был без сознания. Попытки его реанимировать оказались безуспешными. Второму мужчине 53 лет оказали медицинскую помощь, после чего доставили в больницу в стабильном состоянии. Ведется расследование обстоятельств случившегося.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

По словам сотрудника полиции, в последнее время киты часто появляются рядом с лодками у берегов Австралии. Как отмечает исполнительный директор Морского управления Нового Южного Уэльса, в 2023 году на юг Австралии мигрировало «невероятное» количество млекопитающих.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки стали очевидцами того, как горбатый кит выпрыгнул из воды всего в нескольких метрах от их лодки. Мужчины сняли животное на мобильный телефон.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство России ответило на обвинения властей Словакии

    Назначенный вором в законе Осетриной Младшим «положенец» осужден на 10 лет

    В Белоруссии назначили нового замглавы генштаба Вооруженных сил

    Россиянин распространял детскую порнографию и попал в психушку

    Российская порноактриса описала работу словами «тяжелая и изнуряющая»

    Курс доллара подошел к 100 рублям

    Лавров назвал позорищем извинения Трюдо после чествования нациста

    51-летнего Джареда Лето раскритиковали в сети за образ в прозрачном топе и юбке

    В России рассказали об использовании «Гонца»

    В российском городе бетонная плита рухнула на строителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости