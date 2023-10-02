Кит сбил и перевернул судно с двумя мужчинами на борту

В Австралии кит перевернул судно с двумя мужчинами на борту

В Австралии двое мужчин оказались в воде после того, как их судно сбил кит. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчины плыли на моторной лодке у мыса Кейп-Бэнкс, штат Новый Южный Уэльс, когда их судно перевернул кит. Через 45 минут после произошедшего лодку без пассажиров на борту обнаружили и вызвали службу спасения.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили мужчин из воды. Один из пострадавших, 61-летний мужчина, был без сознания. Попытки его реанимировать оказались безуспешными. Второму мужчине 53 лет оказали медицинскую помощь, после чего доставили в больницу в стабильном состоянии. Ведется расследование обстоятельств случившегося.

По словам сотрудника полиции, в последнее время киты часто появляются рядом с лодками у берегов Австралии. Как отмечает исполнительный директор Морского управления Нового Южного Уэльса, в 2023 году на юг Австралии мигрировало «невероятное» количество млекопитающих.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки стали очевидцами того, как горбатый кит выпрыгнул из воды всего в нескольких метрах от их лодки. Мужчины сняли животное на мобильный телефон.