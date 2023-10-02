Собчак отправилась к друзьям на шашлыки в откровенном наряде

Российская телеведущая Ксении Собчак отправилась к друзьям на шашлыки в откровенном наряде. Соответствующая публикация (на данный момент она удалена) появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала в клетчатой рубашке, голубых джинсах с белым поясом и коричневой бейсболке. Также она надела полупрозрачный топ с цветным принтом и глубоким декольте и бюстгальтер, который обнажал часть груди. Кроме того, журналистка подчеркнула глаза широкими черными стрелками и дополнила образ очками, браслетами и цепочкой с кулоном.

«Еду к друзьям вот в таком виде — практически лесника-грибника», — указала Собчак.

В сентябре подписчики вновь заподозрили российскую журналистку Ксению Собчак в беременности из-за наряда в новом выпуске «Осторожно, новости». 41-летняя телезвезда предстала перед камерой в обтягивающем платье, оформленном принтом из черно-белых пятен.