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12:16, 29 сентября 2023Ценности

Собчак вновь заподозрили в беременности из-за наряда на новом видео

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Подписчики вновь заподозрили российскую телеведущую Ксению Собчак в беременности из-за наряда в новом выпуске «Осторожно, новости». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Журналистка предстала перед камерой в обтягивающем платье, оформленном принтом с изображением черно-белых пятен. Ее образ дополняют длинные серьги зеленого цвета.

Пользователи сети обратили внимание на одну деталь во внешнем виде знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Наряд ужасен, но вижу комментарии насчет беременности», «Конечно, беременна. Про спагетти летом — это такой стеб от Ксюши», «Такой образ придает вам возраст», «Животик виден», «Что за платье? Не узнаю вас, Ксения», — возмущались они.

Ранее Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди из-за новой фотографии из Турции.

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    Карина Черных
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