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10:21, 12 сентября 2023Ценности

Собчак заподозрили в увеличении груди из-за новых фото в топе

Фото: @xenia_sobchak

Российскую телеведущую Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди из-за новой фотографии из Турции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость позировала в малиновом костюме, который состоял из жакета и юбки длины макси с узором в виде растений и животных. Образ блогерша дополнила бежевым топом, который подчеркивал ее фигуру. «Как же отлично в сентябре в Бодруме!» — подписала она снимки.

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В свою очередь пользователи сети высказались о внешнем виде ведущей в комментариях. «У Ксении новая грудь? Классно», «Что за сисечные фокусы?», «Комментарии про сделанную грудь уже были?», «Грудь не идет вам вообще. Придает возраст», «Увеличила бюст?», «Искусственная грудь напоказ», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре российская телеведущая Виктория Боня показала первые результаты пластической операции. 43-летняя блогерша продемонстрировала свою внешность после хирургических вмешательств, попытавшись улыбнуться. На размещенных кадрах видно, что губы звезды при выражении эмоций выглядят криво.

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    Карина Черных
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