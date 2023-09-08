Виктория Боня показала кривую улыбку после пластики

Российская телеведущая Виктория Боня показала первые результаты пластической операции. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя блогерша продемонстрировала свою внешность после хирургических вмешательств, попытавшись улыбнуться. На размещенных кадрах видно, что губы звезды при выражении эмоций выглядят криво. При этом она посетовала, что частично утратила чувствительность лица.

«Напомню, сейчас день 12-й после операции и половину губы я все еще не чувствую. Для того чтобы убрать носогубные складки, мне под носик ставили гранулы, я еще об этом не рассказывала. Хочу потом подробно объяснить, что и как, когда уже все заживет. И именно поэтому я не чувствую верхнюю губу на 80 процентов», — пояснила она.

Помимо этого, Боня уточнила, что ее нос не подвергался никаким манипуляциям. «Очень много вопросов про нос, его вообще не трогали, не резали, не укорачивали — сейчас он такой за счет отека, который вызван тем, что делали жир в область лба. И из-за гранул, которыми убирают носогубные складки», — подписала она пост.

В заключение знаменитость призналась, что через неделю надеется почувствовать себя лучше.

Ранее в сентябре в сети оценили внешность Бони после пластики фразой «Майкл Джексон воскрес». 43-летняя блогерша разместила видео, на котором она запечатлена в гостях у звездного дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе. В кадре инфлюэнсерша предстала в пушистой кофте голубого цвета, шортах длины макси и солнцезащитных очках.