В сети оценили внешность Бони после пластики фразой «Майкл Джексон воскрес»

Подписчики оценили в сети новую внешность российской телеведущей Виктории Бони после пластики фразой «Майкл Джексон воскрес». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя блогерша разместила видео, на котором она запечатлена в гостях у звездного дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе. В кадре инфлюэнсерша предстала в пушистой кофте голубого цвета, шортах длины макси и солнцезащитных очках.

Юзеры, в свою очередь, обратили внимание на обновленный внешний вид Бони, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Не надо было нос трогать. Надеюсь, все обойдется», «Я увидела черты Майкла Джексона», «Когда в дом заходят губы, а потом остальная Боня», «Сам Майкл Джексон к нам пожаловал», «Такая красивая была», — высказывались они.

Ранее Боня отреагировала на критику подписчиков о проведенной пластической операции по коррекции формы глаз. Знаменитость заявила, что до 40 лет гимнастика помогала ей поддерживать природную красоту. «Я до сих пор делаю упражнения на шею. Посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно, но сейчас с моим графиком, к сожалению, просто "не хватает на это рук"», — пояснила телезвезда.

В июле Боня решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).