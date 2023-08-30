Боня ответила на критику подписчиков о пластике

Российская телеведущая Виктория Боня отреагировала на критику подписчиков о проведенной пластической операции по коррекции формы глаз. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя блогерша поделилась видео из кабинета звездного хирурга Чиа Чи Као. В комментариях под роликом одна из юзерш упрекнула знаменитость в лицемерии. «А как же гимнастика для мышц лица? Это же ведь главное», — спросила девушка.

Боня ответила, что до 40 лет гимнастика помогала ей поддерживать природную красоту. «Я до сих пор делаю упражнения на шею. Посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно, но сейчас с моим графиком, к сожалению, просто "не хватает на это рук"», — пояснила телезвезда.

Ранее Боня рассказала об осложнениях во время операции. По ее словам, вмешательство длилось не восемь часов, как планировалось изначально, а 14.

В июле Боня решила сделать коррекцию формы глаз за миллионы рублей. После консультации со специалистом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).