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12:59, 29 августа 2023Ценности

Боня рассказала об осложнениях во время пластической операции

Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская телеведущая Виктория Боня рассказала об осложнениях во время пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя блогерша записала в сторис видео, в котором показала себя до коррекции формы глаз. Кроме того, она продемонстрировала для подписчиков оборудование в операционном блоке, а также засняла врача-анастезиолога и хирурга Чиа Чи Као.

Боня рассказала, что операция длилась не восемь часов, как планировалось изначально, а 14. «Все из-за сложностей, которые возникли из-за аппаратной косметологии. Я была в самых надежных руках человека, которому доверяют свои лица первые дивы мира сего», — посетовала знаменитость.

Ранее пластический хирург Чиа Чи Као показал фото Бони после операции. На размещенном снимке была запечатлена блогерша с закрытыми глазами. Видно, что на ее веках присутствовали красные пятна, а на скулах — небольшие отеки.

В июле Боня решила сделать коррекцию формы глаз за миллионы рублей. После консультации со специалистом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

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    Карина Черных
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