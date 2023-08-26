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20:50, 26 августа 2023Ценности

Хирург Беллы Хадид показал фото Виктории Бони после пластики

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пластический хирург супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као показал фото российской телеведущей Виктории Бони после операции. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Врач поделился в сторис снимком, на котором запечатлена 43-летняя блогерша с закрытыми глазами. На размещенном кадре видно, что на ее веках присутствуют красные пятна, а на скулах — небольшие отеки.

В июле Боня решила сделать коррекцию формы глаз за миллионы рублей. После консультации со специалистом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

Позже Боня пожаловалась на отказ врача провести ей операцию. Тогда бывшая участница «Дома-2» заявила, что она долго готовилась к процедуре, но получила письмо из клиники. Однако через день Боне все же удалось уговорить хирурга после длительных переговоров.

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    Карина Черных
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