Боня уговорила хирурга Беллы Хадид сделать ей пластику в США

Российская телеведущая Виктория Боня уговорила хирурга супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као сделать ей пластику в США. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя инфлюэнсерша рассказала, что после длительных переговоров врач согласился провести ей операцию по коррекции формы глаз. По ее словам, основанием для первого отказа послужила кардиограмма, которую она неправильно сделала.

«У нас весь день были переговоры. У меня был такой стресс! Но в итоге все нормально. Я лечу. У меня немножко кардиограмма... Я так понимаю, что стресс, и я неправильно кардиограмму сделала. Сейчас мы переделаем и, если все хорошо, то я лечу. (...) все заботятся о моем здоровье. Хотя доктор не хотел делать операцию, говорил, что она мне не нужна. Но я считаю, что надо», — высказалась знаменитость.

Ранее Боня пожаловалась на отказ хирурга провести ей пластическую операцию. Тогда врач отменил назначенный визит по неизвестным причинам.

В июле Боня решила сделать пластическую операцию за миллионы рублей. После консультации со специалистом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).