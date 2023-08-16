Хирург Беллы Хадид отказал Виктории Боне в пластике

Российская телеведущая Виктория Боня пожаловалась на отказ хирурга супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као провести ей пластическую операцию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя блогерша сообщила, что в конце месяца не поедет в США, поскольку врач отменил назначенный к нему визит по неизвестным причинам. «У меня стресс! Я так готовилась к этому дню, и, похоже, что моя поездка отменяется. Мне пришло письмо от доктора. Похоже, я не еду в Америку», — посетовала знаменитость.

По словам Бони, она очень долго готовилась к операции по коррекции формы глаз, несмотря на то, что ее отговаривали не только подписчики, но и сам хирург. «Я была настроена решительно, но потом получила письмо из клиники», — добавила звезда.

В июле Боня решила сделать пластическую операцию за миллионы рублей. После консультации со специалистом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).