Focus: Запад задает Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине

На фоне отсутствия успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны все чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине. Об этом пишет журналист Рейнхард Шликер в статье для немецкого журнала Focus.

Шликер с горечью отметил, что ценность новостей падает, «бонус, дающий образ храброго Давида, которому приходиться сражаться с коварным Голиафом из Москвы», уже не является единственным. При этом страны-доноры начали чаще задаваться вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине.

Журналист также отмечает, что списки военных поставок Киеву выглядят как «полный базовый набор для Армагеддона», и если хотя бы один пункт будет отсутствовать, судьба Киева окажется под угрозой.

На фоне этого, как отмечает автор публикации, Владимир Зеленский периодически пытается действовать на снижение недовольства западных стран внутриполитической обстановкой в стране: «совсем недавно уволил министра обороны, а вскоре после этого и всех его заместителей, сославшись на коррупцию».

Ранее глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев прокомментировал новый план контрнаступления ВСУ, который Владимир Зеленский согласовал на Западе. По мнению Ниметуллаева, Зеленский теряет власть, а вместе с тем увеличивается недовольство его кураторов, финансировавших Киев. Новый план Зеленского он назвал отчаянным и провальным. Ниметуллаев добавил, что процесс распада Украины не завершен, поскольку в ее составе остаются области, исторически принадлежащие России.