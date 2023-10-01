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08:28, 1 октября 2023Бывший СССР

Новый план контрнаступления Зеленского назвали провальным

Депутат Херсонской облдумы Ниметуллаев назвал новый план Зеленского провальным

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев прокомментировал новый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Владимир Зеленский согласовал на Западе. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Ниметуллаева, Зеленский теряет власть, а вместе с тем увеличивается недовольство его кураторов, финансировавших Киев. Новый план Зеленского он назвал отчаянным и провальным. Ниметуллаев добавил, что процесс распада Украины не завершен, поскольку в ее составе остаются области, исторически принадлежащие России.

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29 сентября стало известно, что Зеленский согласовал с США план наступления ВСУ. Предполагается, что в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

До этого Зеленский признавал трудности контрнаступления ВСУ, отмечая, что оно проходит медленно. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал армии Марк Милли также подчеркивал, что Киев не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении.

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