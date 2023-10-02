Focus: Западу не удалось ослабить и изолировать Россию, ВВП которой пошел в рост

Попытка западных стран изолировать Россию не увенчалась успехом, пишет журналист Габор Стейнгарт в статье для немецкого журнала Focus.

По его словам, российская экономика продемонстрировала устойчивость, несмотря на санкционное давление. Журналист уточнил, что страна ожидает экономического роста на уровне 1,5 процента. В то же время, отметил он, фронт поддержки Украины со стороны западных государств рушится.

По его мнению, западным государствам нужно сделать «неутешительные выводы» относительно эффективности своей политики, принимая во внимание экономические успехи России.