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04:22, 2 октября 2023Мир

Зеленского упрекнули в использовании конфликта на Украине в личных интересах

AT: Зеленский отказался от интересов Украины ради личного обогащения

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Украинский конфликт открыл новые возможности для Владимира Зеленского, считает старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский. Об этом он написал в статье для American Thinker.

По его словам, конфликт обеспечил неограниченный приток средств, которые глава государства присваивает себе. Зеленский стремится к продолжению боевых действий в первую очередь из-за финансирования, считает автор. Он также упрекнул главу государства в том, что он променял интересы Украины на личное обогащение.

Марковский напомнил, что в начале своего президентства Зеленский обещал украинцам мир, избавление от коррупции и экономическое процветание. Однако по прошествии четырех лет страна столкнулась с конфликтом и была поставлена на новые коррупционные рельсы, отметил он.

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    Марина Совина
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