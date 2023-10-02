Зендея снялась в платье с глубоким декольте для модного бренда

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея снялась в наряде с глубоким декольте для модного бренда Louis Vuitton и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в белом платье на лямках с коричневыми кожаными вставками. При этом девушка расстегнула перед камерой молнию и продемонстрировала частично обнаженную грудь.

Поклонники восхитились внешним видом звезды «Эйфории», о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более миллиона лайков. «Новая заставка на экране моего телефона», «Красотка», «Дыхание перехватывает от такой красоты», «Огонь!» — высказывались они.

В августе Зендея снялась в откровенных нарядах для журнала Elle. На одном из кадров знаменитость предстала перед камерой в красных бюстгальтере и трусах бренда Dilara Findikoglu общей стоимостью 1574 доллара.