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19:42, 23 августа 2023Ценности

Зендея снялась в откровенных нарядах для глянца

Фото: Steve Marcus / Reuters

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея снялась в откровенных нарядах для журнала Elle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 26-летняя звезда сериала «Эйфория» предстала в красных бюстгальтере и трусах бренда Dilara Findikoglu общей стоимостью 1574 доллара (примерно 140 тысяч рублей). Также она надела длинную белую шубу марки Michael Kors за 5990 долларов (примерно 563 тысячи рублей) и дополнила образ остроносыми черными туфлями Christian Louboutin на шпильках и с красной подошвой и украшениями Bulgari.

Кроме того, знаменитость позировала для глянца в черном боди, грубых ботинках Celine и массивных браслетах Alexis Bittar. Сменившая во время фотосессии несколько локаций артистка также примерила кожаный тренч JW Anderson, который сочетала с бюстгальтером Simone Perele.

Ранее в августе американская модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы британского экологичного бренда одежды Stella McCartney. 27-летняя манекенщица стала героиней фотосессии, где была продемонстрирована зимняя коллекция бренда под названием Horse Power. На снимке девушка позировала, лежа на спине белой лошади.

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    Карина Черных
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