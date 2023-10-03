У Британии закончилось вооружение для передачи Украине

The Telegraph: Британия передала ВСУ все вооружение, которое могла предоставить

У Британии закончилось все вооружение, которое она могла бы предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) и теперь другие страны должны взять на себя больше нагрузки по поддержке Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

Высокопоставленный военный, пожелавший остаться анонимным, дал комментарий изданию после призыва уже бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса потратить еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 276 миллиардов рублей) на поддержку Украины. Он заявил, что Великобритания не должна нести ответственность за предоставление дополнительной денежной помощи, к которой призвал Уоллес. По его мнению, другие страны должны вмешаться и взять на себя это бремя.

«Мы передали столько, сколько можем себе позволить (...) Мы продолжим поставлять оборудование для обеспечения Украины, но сейчас им нужны средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось», — сообщил источник.

Ранее глава министерства обороны Британии Грант Шэппс заявил, что США и Польша не прекратят оказывать поддержку ВСУ, несмотря на трудности во внутренней политике стран. Шэппс также уточнил, что Великобритания продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, «что где-либо еще произойдет».