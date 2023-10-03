Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 3 октября 2023Мир

В США не увидели смысла в возвращении Артемовска Украиной

WSJ: в США считают возвращение Артемовска Украиной нецелесообразным
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся вернуть Артемовск, но американские чиновники и военные аналитики задаются вопросом, стоит ли того этот разрушенный город. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Владимир Зеленский сделал возвращение Артемовска ключевой военной целью на этот год. Тем не менее американские официальные лица и военные аналитики не видят смысла в расходовании войск и техники на разрушенный город, не имеющий особой стратегической ценности. Они считают, что для Украины было бы целесообразно сосредоточить силы на юго-востоке.

Издание при этом отмечает, что из-за медленного продвижения контрнаступления на юго-востоке победа в Артемовске могла бы укрепить моральный дух внутри страны и предоставить союзникам за рубежом доказательства того, что Украина может вернуть утраченные позиции.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой. Он также пообещал, что украинская армия захватит Артемовск и еще два города, названия которых держатся в секрете.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Армения ратифицировала Римский статут МУС. Как это решение повлияет на отношения с Россией?

    Решетова объяснила причину своего похудения

    Зеленский встретился с военными на купянско-лиманском направлении

    Оптовая цена на дизтопливо в России обновила рекорд

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Квартиру профессора Джоржтаунского университета обокрали в Москве

    Возвращенный Киеву Турцией боец «Азова» снова возглавил подразделение

    Россиянка заплатила 1,5 миллиона рублей за визу США и осталась без поездки

    Юношу осудили за подготовку вооруженного нападения на российскую школу

    Даню Милохина призвали в армию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости