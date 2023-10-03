В США не увидели смысла в возвращении Артемовска Украиной

WSJ: в США считают возвращение Артемовска Украиной нецелесообразным

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся вернуть Артемовск, но американские чиновники и военные аналитики задаются вопросом, стоит ли того этот разрушенный город. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Владимир Зеленский сделал возвращение Артемовска ключевой военной целью на этот год. Тем не менее американские официальные лица и военные аналитики не видят смысла в расходовании войск и техники на разрушенный город, не имеющий особой стратегической ценности. Они считают, что для Украины было бы целесообразно сосредоточить силы на юго-востоке.

Издание при этом отмечает, что из-за медленного продвижения контрнаступления на юго-востоке победа в Артемовске могла бы укрепить моральный дух внутри страны и предоставить союзникам за рубежом доказательства того, что Украина может вернуть утраченные позиции.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой. Он также пообещал, что украинская армия захватит Артемовск и еще два города, названия которых держатся в секрете.