В Польше высказались об отмене соцпомощи украинцам в будущем году

Кабмин Польши: соцпомощь и льготы для украинцев могут быть закрыты к 2024 году

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер высказался об отмене социальной помощи гражданам Украины. Он заявил, что соцпомощь и льготы могут быть закрыты к 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Мюллер заявил, что действующие постановления носят временный характер, и решение об отказе от них будет приниматься на будущий год. «Надеюсь, в [социальной помощи] не будет необходимости (...) Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт», — сказал представитель кабмина Польши.

Сообщается, что в настоящее время в Польше находятся от одного до полутора миллионов украинцев, пользующихся соцпомощью, которая включает в себя право на работу, социальные выплаты, помощь в оплате жилья, бесплатное медицинское обслуживание и страхование автотранспорта.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша предоставила убежище для миллионов украинцев. По его словам, именно Польша больше всего помогла Украине в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5000 касок.