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19:38, 3 октября 2023Мир

Великобритания пообещала странам G7 и НАТО продолжать поддерживать Украину

Премьер Британии Сунак сообщил G7 и НАТО, что продолжит поддерживать Украину

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО, что Лондон продолжит поддерживать Киев сколько потребуется. Об этом сообщает Reuters.

«Он рассказал о продолжающейся военной, гуманитарной и экономической помощи Великобритании Украине и подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявили в офисе британского премьера.

Ранее стало известно, что у Великобритании закончилось все вооружение, которое она могла бы предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ), и теперь другие страны должны взять на себя больше нагрузки по поддержке Украине. При этом отмечалось, что Лондон продолжит поставлять оборудование для обеспечения Киева.

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    Семен Александров
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