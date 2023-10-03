Великобритания пообещала странам G7 и НАТО продолжать поддерживать Украину

Премьер Британии Сунак сообщил G7 и НАТО, что продолжит поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО, что Лондон продолжит поддерживать Киев сколько потребуется. Об этом сообщает Reuters.

«Он рассказал о продолжающейся военной, гуманитарной и экономической помощи Великобритании Украине и подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявили в офисе британского премьера.

Ранее стало известно, что у Великобритании закончилось все вооружение, которое она могла бы предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ), и теперь другие страны должны взять на себя больше нагрузки по поддержке Украине. При этом отмечалось, что Лондон продолжит поставлять оборудование для обеспечения Киева.