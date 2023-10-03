«Ария» отменила свой концерт в день выступления

Рок-группа «Ария» отменила свой концерт в Ставрополе в день выступления

Рок-группа «Ария» перенесла свой концерт «Гость из Царства Теней» в Ставрополе в день выступления. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

Шоу должно было пройти 3 октября в ставропольском Дворце культуры и спорта. Артисты отметили, что выступление отменили по не зависящим от них причинам. «В данный момент мы никак не можем повлиять на ситуацию, это произошло не по нашей вине. Организаторы не отчаиваются и пытаются найти новую дату проведения концерта», — сказали музыканты.

В ближайшее время группа пообещала сообщить информацию о новом мероприятии. Представители «Арии» попросили фанатов сохранить билеты, так как они будут действительны на перенесенный концерт.

Ранее общественная организация «Сибирская правозащитная группа "Радетель"» обратилась в прокуратуру Ростовской области и к ДК «Ростсельмаш» с требованием отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» из-за высказываний немецкого коллектива. Выступление запланировано на 8 октября.