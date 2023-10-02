Активисты потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

Концерт CAGMO «Симфония Rammstein» в Ростове-на-Дону потребовали отменить

Общественная организация «Сибирская правозащитная группа "Радетель"» обратилась в прокуратуру Ростовской области и к ДК «Ростсельмаш» с требованием отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Ростове-на-Дону из-за высказываний немецкого коллектива. Об этом сообщается в Telegram-канале «Абзац».

Выступление запланировано на 8 октября. В своем обращении активисты обратили внимание на то, что коллектив Rammstein выступал с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, а также демонстрировал деструктивный контент, призывая в своих композициях к насилию и абортам.

«Кроме того, указанная группа известна скандальными выходками и пропагандой мерзости и безнравственности. На основании изложенного просим принять меры для отмены указанного концерта и привлечения к ответственности его организаторов», — говорится в сообщении.

Ранее эти же активисты попросили отменить выступление оркестра CAGMO в Новосибирске.