В Новосибирске потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

Mash: активисты потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein» в Новосибирске

Активисты сибирской правозащитной группы «Радетель» попросили у мэра Новосибирска Анатолия Локтя отменить выступление оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Концерт должен состояться 21 сентября в ФБГУК «Новосибирский дом ученых» (СО РАН). В ходе него симфонический оркестр исполнит композиции немецкой рок-группы Rammstein.

Представители «Радетель» заявили, что считают недопустимым исполнение произведений Rammstein в Новосибирске в период проведения специальной военной операции на Украине. Они заявили, что артисты коллектива «открыто выступают против России и совершают действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила запрет на использование российским фигуристом Петром Гуменником песни группы Rammstein. Тарасова назвала личным делом атлета выступление под Rammstein. До этого Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования трека Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и ФФККР.