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13:35, 18 сентября 2023Спорт

Тарасова прокомментировала запрет на использование фигуристом песни Rammstein

Тарасова назвала личным делом фигуриста Гуменника катание под песню Rammstein

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила запрет на использование российским фигуристом Петром Гуменником песни группы Rammstein. Ее комментарий приводит ТАСС.

Тарасова назвала личным делом фигуриста выступление под Rammstein. Она отметила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не запрещала ему кататься под музыкальное сопровождение немецкой группы.

«Я бы так сделала — пусть федерация, состоящая из 80 человек, примет решение. Пусть меня позовут. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем?» — предложила Тарасова способ разрешения ситуации.

Ранее Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и ФФККР.

21-летний Гуменник в сезоне-2022/2023 стал серебряным призером чемпионата России. Он также одержал победу в финале Гран-при страны.

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