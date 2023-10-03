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07:24, 3 октября 2023Россия

Российские войска сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска сорвали семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, российские войска разбили 12-ю бригаду специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

По словам Савчука, потери украинской армии составили более 60 военных. Кроме того, российскими войсками были уничтожены «боевая бронированная машина и автомобиль пикап».

Ранее стало известно, что российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Наступление украинской армии было пресечено в направлении Приютного и Новомихайловки.

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    Марина Совина
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