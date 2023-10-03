Военные РФ пресекли наступление 7 групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.

По его словам, наступление противника было пресечено в направлении Приютного и Новомихайловки. Огнем артиллерии поражен пункт временной дислокации в районе Старомайорского, склад боеприпасов и пикап с бойцами ВСУ в Новомихайловке.

Также удар тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного. Противник потерял по одной FH70 и «Мста-Б», артиллерийское орудие Д-20, четыре минометных расчета, рассказал Чехов.

Кроме того, авиаударами поражены места сосредоточения украинских подразделений в Макаровке и Старомайорском, а также скопление живой силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного.

Ранее Чехов сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили опорный пункт украинских войск, а также разгромили три разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.