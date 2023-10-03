Российский электромобиль собрал десятки тысяч предзаказов

Российский электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тысяч предзаказов

Российский электромобиль «Атом» от компании «Кама» собрал десятки тысяч предзаказов. Об этом со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя пишет РИА Новости.

Старт производства нового автомобиля запланирован на середину 2025 года. Сейчас бронирование электрокаров из первой партии завершено, отметили в компании. О начале предзаказа «Кама» сообщала в конце июля этого года.

Представители «Камы» напомнили, что оформить предварительное бронирование мог любой желающий. «"Атом" стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно — доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей», — отметили в компании. По информации на сайте «Атома», за бронирование машины необходимо было заплатить 7 тысяч рублей.

Над внешним видом нового автомобиля работало итальянское дизайн-бюро, а над его созданием трудится команда более 700 человек. «Атом» будет иметь разгон до 100 километров в час в 7 секунд и запас хода до 500 километров. Производится электромобили будут на заводе «Москвич», где уже начались подготовительные работы. Точная цены авто на данным момент не известна, но, по словам генерального директора «Камы», она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

В апреле генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин пообещал, что первый полностью российский электромобиль появится на рынке к 2025 году. По его словам, работа над собственным электрокаром уже началась, сейчас завод разрабатывает универсальную платформу, которая включает отечественную компонентную базу: электродвигатель, батареи и редуктор. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки, для этого предприятие создаст пул производителей автомобильных компонентов.