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10:11, 3 октября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины спрогнозировал прекращение западной военной помощи Киеву

Экс-премьер Украины Азаров заявил о подготовке Запада к остановке помощи ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Западные СМИ готовят население к прекращению военной помощи Киеву. Такое предположение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram.

«В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов. Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перфоманса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима», — написал экс-премьер.

Азаров обратил внимание, что на Западе раньше закрывали глаза на коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине. Он допустил, что теперь общественное мнения готовят к прекращению оказания помощи Украине.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС не смогли достичь соглашения о выделении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро в 2024 году.

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    Алевтина Запольская
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