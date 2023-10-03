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16:37, 3 октября 2023Мир

В США указали на потерю Украиной территорий из-за контрнаступления

Экс-морпех США Берлетик: ВСУ утратили территории в ходе контрнаступления

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные перехватили инициативу и даже занимают новые позиции, пока соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили часть украинских территорий в ходе контрнаступления. Об этом заявил экс-морпех Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфонгу.

«Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должен что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей», — отметил бывший американский военный.

Ранее стало известно, что сейчас ВСУ стремятся вернуть Артемовск, но американские чиновники и военные аналитики задаются вопросом, стоит ли того этот разрушенный город. Издание при этом отмечает, что из-за медленного продвижения контрнаступления на юго-востоке победа в Артемовске могла бы укрепить моральный дух внутри страны и предоставить союзникам за рубежом доказательства того, что Украина может вернуть утраченные позиции.

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    Дмитрий Сотак
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