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00:40, 3 октября 2023Россия

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Трубчевском районе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

28 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский дрон в Брянской области. Губернатор Богомаз уточнил, что речь идет о беспилотнике самолетного типа, в результате произошедшего никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Марина Совина
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