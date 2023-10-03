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15:31, 3 октября 2023Культура

Татьяна Буланова отреагировала на угрозы проклятья от Андрея Разина

Участвующая в трибьют-концерте Шатунова Буланова отреагировала на угрозы Разина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская певица Татьяна Буланова отреагировала на угрозы продюсера Андрея Разина, который заявил, что все артисты, участвующие в трибьют-концерте в честь 50-летия экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, будут прокляты. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Абзац».

Исполнительница призвала организаторов мероприятия усилить меры безопасности. Артистка также призналась, что не знает о причинах такого поведения медиаменеджера.

«Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет», — сказала Буланова.

17 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоится вечер памяти в честь 50-летия бывшего солиста коллектива «Ласковый май» Юрия Шатунова. В программе шоу заявлены такие артисты, как Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Сергей Жуков, Лариса Долина и Татьяна Буланова. Разин предостерег исполнителей от выхода на сцену. По его словам, если они примут участие в «сатанинском» шоу, то будут прокляты. Он также добавил, что заявленные в программе музыканты ненавидят экс-солиста «Ласкового мая».

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    Анастасия Астахова
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