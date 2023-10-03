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11:44, 3 октября 2023Культура

Разин пригрозил артистам проклятием за участие в трибьют-концерте Шатунова

Разин: принявшие участие в трибьют-концерте Шатунова артисты будут прокляты
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что все артисты, которые примут участие в трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова, будут прокляты. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

17 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоится вечер памяти в честь 50-летия бывшего солиста коллектива «Ласковый май» Юрия Шатунова. В программе шоу заявлены такие артисты, как Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Сергей Жуков, Лариса Долина и Татьяна Буланова. Разин предостерег исполнителей от выхода на сцену. По его словам, если они примут участие в шоу, то будут прокляты.

«Те звезды, которые будут принимать участие в "Крокус-Сити" и которые не принесли даже цветочка Юре Шатунову, — будут прокляты. Я вам говорю, у меня всегда все сбывается. Если начнутся какие-то неприятности у этих людей, то помните: они были на сатанинском концерте у человека, которого они ненавидят», — пояснил медиаменеджер.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что бывшему вокалисту поп-группы «Ласковый май» певцу Юрию Шатунову удалось совершить творческую революцию в России, а также сравнил исполнителя с участниками группы The Beatles.

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    Анастасия Астахова
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