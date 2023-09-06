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15:51, 6 сентября 2023Культура

Иосиф Пригожин сравнил Шатунова с группой The Beatles

Продюсер Иосиф Пригожин: певец Юрий Шатунов совершил творческую революцию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что бывшему вокалисту поп-группы «Ласковый май», певцу Юрию Шатунову удалось совершить творческую революцию в России. Его комментарий приводит MK.RU.

«Шатунов совершил революцию в современной России. В период перестройки Юрий Шатунов ассоциируется с новой Россией. Он поломал все стереотипы классического понимания, когда артист должен пойти в институт. Без музыкального образования Юра собирал стадионы и большие дворцы, стал культовым, как группы The Beatles и "Кино"», — сравнил Пригожин.

Продюсер отдельно подчеркнул, что Шатунов оставался востребованным артистом на протяжении всех 34 лет творческой карьеры, а его песни до сих пор популярны у представителей разных поколений. По словам Пригожина, певцу удалось сохранить искренность, несмотря на те страдания, что артисту пришлось пережить в детском доме.

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    Сергей Равин
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