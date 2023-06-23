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14:04, 23 июня 2023Культура

Фанаты Шатунова попросили назвать его именем сквер в центре Москвы

Поклонники Шатунова попросили назвать сквер в центре Москвы в его честь

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Поклонники бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май» Юрия Шатунова попросили назвать сквер в центре Москвы в честь исполнителя. Об этом сообщает News.ru.

Фанаты артиста обратились к депутату Государственной Думы Дмитрию Гусеву с просьбой посодействовать в работе.

«Поклонниками Юрия Шатунова ведется активная работа по присвоению имени площадке, которая находится в Центральном административном округе города Москвы в Мещанском районе около дома № 15 по улице Трубной напротив дома № 2 на Цветном бульваре, "Сквер имени Юрия Шатунова", потому что жители и гости нашего города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры в виде сквера, который находится в самом сердце города Москвы», — говорится в обращении.

23 июня 2022 года Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. На церемонию прощания с музыкантом приехали сотни поклонников.

Ранее авиабилет с именем бывшего «Ласкового мая» выставили на продажу на одной из популярных платформ в сети за 100 тысяч рублей.

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    Анастасия Астахова
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