Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 3 октября 2023Забота о себе

Жизель Бюндхен рассказала о любимой оздоровительной процедуре

Супермодель Жизель Бюндхен заявила, что прогулки на природе делают ее счастливой

Фото: @gisele

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала о своей любимой оздоровительной процедуре, благодаря которой чувствует себя счастливой. Ее слова цитирует издание People.

43-летняя манекенщица заявила, что ей для сохранения ментального и физического здоровья необходимо регулярно бывать на свежем воздухе. По словам модели, природа для нее — «лучшее оздоровительная процедура». Бюндхен любит гулять, купаться в океане, бегать по пляжу или ходить босиком по траве — такое времяпрепровождение всегда заряжает ее энергией и делает счастливой.

Я люблю солнечный свет. (…) Солнце просто поднимает мне настроение. Когда люди говорят: «О, здесь так жарко», я отвечаю: «Мне это нравится. Я люблю жару»

Жизель Бюндхен
Материалы по теме:
«Я не мечтала быть похожей на Барби» Как Марго Робби вырвалась из бедности, покорила Голливуд и влюбила в себя весь мир?
«Я не мечтала быть похожей на Барби»Как Марго Робби вырвалась из бедности, покорила Голливуд и влюбила в себя весь мир?
23 июля 2023
«Не хочу играть эскортниц и стриптизерш» Как слава секс-символа разрушила карьеру Меган Фокс и помогла найти любовь?
«Не хочу играть эскортниц и стриптизерш»Как слава секс-символа разрушила карьеру Меган Фокс и помогла найти любовь?
21 мая 2023
Съемки для Playboy в 10 лет и насилие в 22: как ранняя слава секс-символа сломала жизнь звезде «Голубой лагуны»
Съемки для Playboy в 10 лет и насилие в 22:как ранняя слава секс-символа сломала жизнь звезде «Голубой лагуны»
28 мая 2023
Тяжелая депрессия, наркотики и странная попытка суицида. Как живет и борется с внутренними демонами Анджелина Джоли?
Тяжелая депрессия, наркотики и странная попытка суицида.Как живет и борется с внутренними демонами Анджелина Джоли?
4 июня 2023

Также Бюндхен ежедневно медитирует, занимается йогой, джиу-джитсу, чтобы поддерживать физическую форму и контролировать уровень стресса.

Ранее Бюндхен призналась в суицидальных мыслях, которые посещали ее на пике модельной карьеры. По словам манекенщицы, из-за напряженного графика у нее развилась тревожность, которая усиливалась в замкнутом пространстве.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Армения ратифицировала Римский статут МУС. Как это решение повлияет на отношения с Россией?

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Россиянам пообещали рост пенсий

    В Европе потребовали компенсировать убытки от антироссийских санкций

    В Совфеде заявили о планах заблокировать все VPN-сервисы в России

    В Москве сотрудники алкомаркета жестоко избили посягнувшего на сухарики мужчину

    Ревнивый россиянин поджег дом с сожительницей и ее матерью

    Татьяна Буланова отреагировала на угрозы проклятья от Андрея Разина

    Российские войска поразили цеха на территории бронетанкового завода в Харькове

    Жизель Бюндхен рассказала о любимой оздоровительной процедуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости