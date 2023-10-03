Жизель Бюндхен рассказала о любимой оздоровительной процедуре

Супермодель Жизель Бюндхен заявила, что прогулки на природе делают ее счастливой

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала о своей любимой оздоровительной процедуре, благодаря которой чувствует себя счастливой. Ее слова цитирует издание People.

43-летняя манекенщица заявила, что ей для сохранения ментального и физического здоровья необходимо регулярно бывать на свежем воздухе. По словам модели, природа для нее — «лучшее оздоровительная процедура». Бюндхен любит гулять, купаться в океане, бегать по пляжу или ходить босиком по траве — такое времяпрепровождение всегда заряжает ее энергией и делает счастливой.

Я люблю солнечный свет. (…) Солнце просто поднимает мне настроение. Когда люди говорят: «О, здесь так жарко», я отвечаю: «Мне это нравится. Я люблю жару» Жизель Бюндхен

Также Бюндхен ежедневно медитирует, занимается йогой, джиу-джитсу, чтобы поддерживать физическую форму и контролировать уровень стресса.

Ранее Бюндхен призналась в суицидальных мыслях, которые посещали ее на пике модельной карьеры. По словам манекенщицы, из-за напряженного графика у нее развилась тревожность, которая усиливалась в замкнутом пространстве.

