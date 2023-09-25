Жизель Бюндхен рассказала о суицидальных мыслях на пике модельной карьеры

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен в интервью CBS Sunday Mornings призналась в появлении суицидальных мыслей на пике карьеры.

43-летняя манекенщица рассказала, что у нее развилась тревога из-за напряженного графика. По словам знаменитости, она долгое время скрывала от окружающих свое состояние, поскольку боялась осуждения с их стороны. «Мне казалось, что я что не могу сказать людям о своих чувствах, потому что они смотрели на меня и говорили: "У нее есть все"», — пояснила Бюндхен.

Я не могла дышать в закрытых пространствах — так проявлялась моя тревога. По этой причине я поднималась в свою квартиру на девятом этаже пешком, избегая лифта. Теперь я медитирую и забочусь о себе, в том числе просыпаюсь в пять утра, встречая солнце. Но делаю это по собственному желанию Жизель Бюндхен модель

Героиня материала призналась, что на пике своей карьеры также не следила за здоровьем, употребляла много алкоголя и могла скурить три сигареты во время питья кофе вместо полноценного завтрака. Кроме того, она страдала от недосыпа, поскольку постоянно работала и путешествовала. «Я не могла дышать даже с открытыми окнами. В этот момент я думала о прыжке», — заявила модель, добавив, что после этого кардинально изменила образ жизни.

В июне Жизель Бюндхен приняла участие в рекламной кампании люксового бренда Louis Vuitton. На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в слитном купальнике черного цвета, оформленном белыми инициалами марки и тремя вырезами на спине. В ролике манекенщица идет с чемоданом фирмы по пляжу.