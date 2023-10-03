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14:55, 3 октября 2023Культура

Бузова рассказала о съемках в эротической сцене

Певица Ольга Бузова заявила, что нервничала из-за съемок в эротической сцене
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Кадр: 5-tv.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о создании своего нового клипа на песню «Позови». Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка призналась, что в ходе работы над видео она нервничала из-за своих первых съемок в эротической сцене. Ее партнером стал актер Станислав Бондаренко. «Этот опыт был для меня впервые. Это сложно, это по-настоящему, это не кинопоцелуй с закрытым ртом. Это настоящий поцелуй, настоящая любовь. <...> Я нервничала очень сильно», — заявила Бузова.

Она отметила, что съемки проходили в тяжелых условиях. Так, площадка представляла из себя кухню с работающими плитами.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своем будущем муже, описав его образ. Поп-звезда объяснила, что в своей новой работе она визуализировала своего потенциального супруга.

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    Сергей Равин
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