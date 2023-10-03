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08:48, 3 октября 2023Культура

Бузова рассказала о своем будущем муже

Бузова заявила, что хочет замуж за умного и красивого мецената или бизнесмена

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на закрытом пресс-показе нового клипа на песню «Позови» рассказала о своем будущем муже, описав его образ. Об этом пишет «Пятый канал».

Знаменитость объяснила, что в своей новой работе она визуализировала своего потенциального супруга. «Это, заметьте, не спортсмен, не танцор, не блогер, не артист. Это умный, высокий, красивый мужчина. Меценат, бизнесмен, выходит в общество, собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети», — заявила Бузова.

Она также призналась, что после развода прошла через очень сложный период своей жизни, когда очень хотела новых отношений. Тогда она даже снялась в шоу «Замуж за Бузову», хоть и очень боялась. «Мне казалось, что после такой травмы, не смогу испытать чувства», — вспомнила звезда.

По мнению Бузовой, тогда она неправильно сформулировала свои желания. «Я просто хотела полюбить. Вот полюбила, а меня — нет. Поэтому сейчас очень важно действительно правильно формулировать свои мысли, свои желания. Я хочу любовь», — заявила исполнительница, подчеркнув, что любовь не может быть невзаимной. «Значит, это не любовь. Это издевательство над одним из партнеров», — заключила она.

В январе 2021 года Ольга Бузова рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном (Давой). Пара была вместе около двух лет. В прошлом Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым — пара поженилась в 2012 году и спустя четыре года развелась. После этого Бузова начала музыкальную карьеру.

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    Марина Совина
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