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16:32, 3 октября 2023Ценности

В России продадут королевский Cadillac за 12,5 миллиона рублей

В России продадут королевский Cadillac 1909 года за 12,5 миллиона рублей

Скриншот: Avito

В России захотели продать королевский кабриолет за миллионы рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авито Авто».

Речь идет об автомобиле Cadillac Thirty Open Tourer 1909 года выпуска, оснащенном четырехцилиндровым двигателем мощностью 30 лошадиных сил. Кузов окрашен в темно-синий цвет, обивка салона выполнена из черной кожи. Согласно объявлению, транспортное средство находится на ходу, и его стоимость составляет 12,5 миллиона рублей.

По словам продавца, представленная машина является одним из восьми сохранившихся экземпляров данной модели и комплектации. Всего было создано 52 таких автомобиля. Также уточняется, что до 2007 года Cadillac находился в Монако во владении одного из членов европейской монаршей семьи.

В мае сообщалось, что в России выставили на продажу редкий заднеприводный автомобиль Buick Riviera 1967 года выпуска за 7 миллионов рублей.

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    Мария Винар
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