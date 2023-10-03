Тейлор Свифт заподозрили в съемках в «Дэдпуле 3»

Певицу Тейлор Свифт заподозрили в съемках фильма «Дэдпул 3»

Американскую певицу Тейлор Свифт заподозрили в участии в съемках фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом пишет портал «Канобу».

Отмечается, что слухи о возможном участии артистки в картине появились еще в августе, однако они усилились после того, как режиссер Шон Леви опубликовал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) фото, на котором он стоит в компании актеров фильма и певицы.

По данным источников, Свифт может исполнить роль мутанта по имени Ослепительная. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Ченнинг Татум может появиться в «Дэдпуле 3». Предполагается, что Татум сыграет Гамбита.